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Видео: бульдог Хэмилтона Роско впервые после пневмонии появился в боксах Формулы-1

Видео: бульдог Хэмилтона Роско впервые после пневмонии появился в боксах Формулы-1
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12-летний бульдог Роско, принадлежащий 40-летнему британскому гонщику и семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону из команды «Феррари», впервые после перенесённой пневмонии появился в боксах «Королевских гонок» на Гран-при Великобритании.

Льюис привёл своего питомца в пятницу, во время двух тренировок 12-го этапа. На кадрах видно, как Хэмилтон подозвал Роско, взял его на руки и унёс в моторхоум итальянской команды.

Позже сотрудники Скудерии провели фотосессию вместе с бульдогом.

В мае Хэмилтон сообщил о том, что переживает из-за самочувствия своего пожилого питомца, который перенёс пневмонию.

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