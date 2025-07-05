Интрафувасак выиграл спринт Формулы-3 в Великобритании, Стенсхорн — 2-й, Бойя — 3-й

В субботу, 5 июля, в Сильверстоуне, Великобритания, завершился спринт седьмого этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года. Победу завоевал тайский гонщик «Кампоса» Тасанапол Интрафувасак. Вторым финишировал Мартиниус Стенсхорн из «Хайтека». Третий — Мария Бойя («Кампос»).
Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») финишировал четвёртым, но получил штраф в 10 секунд за обгон за пределами трассы.
Формула-3. Великобритания. Спринт.
1. Тасанапол Интрафувасак («Кампос») — 18 кругов.
2. Мартиниус Стенсхорн («Хайтек») +1.7.
3. Мари Бойя («Кампос») +6.4.
4. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при»). +8.8.
5. Уго Угочукву («Према») +9.3.
6. Кристиан Хо («ДАМС») +11.2.
7. Ноэль Леон («Према») +12.0.
8. Рафаэл Камара («Трайдент») +12.7.
9. Чарли Вурц («Трайдент») +15.3.
10. Роман Билински («Роден») +16.7.