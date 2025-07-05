«Стабильность Стролла и Алонсо помогает нам». Кауэлл — о слухах про интерес к Расселлу

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Энди Кауэлл прокомментировал слухи об интересе к пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу.

«Нам очень повезло. В 2026-м у нас будет захватывающий сезон. Как упоминал Кристиан [Хорнер], мы готовим силовой агрегат, работаем над этим с «Хондой» – меняем аэродинамику, над этим работает Эдриан [Ньюи], у нас есть новые возможности. Но стабильность, которую мы получили, подписав контракт с Лэнсом и Фернандо на следующий год, означает, что они не только помогают нам разрабатывать инструменты, которые мы будем использовать для 2026-го, 2027-го и последующих лет, но и непосредственно работают над концепцией автомобиля.

Обсуждения и мысли по поводу результатов в аэродинамической трубе касаются не только самой аэродинамики болида, но и условий для гонщика. Сколько места есть в кокпите? Эдриан, как правило, не оставляет много свободного пространства внутри болида. Всё очень компактно. Но эта стабильность, которую даёт наличие двух подписанных гонщиков в 2026 году, действительно помогает нам», — приводит слова Кауэлла издание GPblog.