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В «Макларене» ответили, повлияет ли борьба Норриса и Пиастри на их отношения

В «Макларене» ответили, повлияет ли борьба Норриса и Пиастри на их отношения
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Глава «Макларена» Зак Браун высказался об отношениях пилотов команды, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, на фоне их успехов в нынешнем сезоне.

«Борьба в Австрии была очень захватывающей. Великолепная гонка. Они гонялись очень жёстко, но чисто. Думаю, именно этого все и ждали.

Думаю, все видели, как они прошли Канаду, как они вели себя, и я не вижу причины, по которой они не смогут бороться до конца. Пусть победит сильнейший, уверен, они пожмут руки и поздравят друг друга», — приводит слова Брауна издание Autosport.

Ранее двукратный чемпион мира Мика Хаккинен раскрыл секрет доминирования «Макларена».

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