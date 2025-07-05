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«Ни у кого в мире нет такой возможности». Линдблад — о практике за рулём «Ред Булл»

«Ни у кого в мире нет такой возможности». Линдблад — о практике за рулём «Ред Булл»
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17-летний британский автогонщик индийского и шведского происхождения Арвид Линдблад, выступающий в Формуле-2 за «Кампос», прокомментировал своё участие в первой практике Гран-при Великобритании Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 1
04 июля 2025, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
1:26.892
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.023
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.150

«Учитывая, что это был мой первый заезд на этой машине и я очень мало выступал за рулём болида Формулы-1, я думаю, что это была успешная практика. В Сильверстоуне болиды Формулы-1 примерно на 13-14 секунд быстрее Формулы-2, так что это огромный шаг, но я вполне доволен проделанной сегодня работой.

В «Ред Булл» мне оказали большую поддержку, и я уже некоторое время тесно сотрудничаю с инженерами, набираю темп, понимаю правила игры и уровень подготовки в Формуле-1. После завершения сессии мне сразу же захотелось попробовать ещё раз!

По сути, ни у кого в мире нет такой возможности, как у меня, сесть за руль болида Формулы-1. Я просто полностью сосредоточен на том, чтобы усердно работать и хорошо выполнять свою работу в Формуле-2, чтобы вскоре стать полноправным пилотом Формулы-1», — приводит слова Линдблада издание GPblog.

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