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«Для такого человека всегда есть место». Ферстаппен — о Феттеле в «Ред Булл»

«Для такого человека всегда есть место». Ферстаппен — о Феттеле в «Ред Булл»
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27-летний гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» прокомментировал возможное появление четырёхкратного обладателя титула Себастьяна Феттеля в руководстве австрийской команды.

«Я уже говорил, что приход Феттеля — это более чем нормально. Когда есть кто-то, кто так многого добился в «Ред Булл», был воспитан в команде, что имеет значение в некотором смысле, для такого человека всегда есть свободное место.

Я также думаю, что Себ всегда поддерживал очень хорошие отношения с Хельмутом [Марко], даже когда ушёл из команды. Я не знал, что они разговаривали, но я уверен, что для Себа всегда найдётся место в любой роли», — приводит слова Ферстаппена издание Racignnews365.

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