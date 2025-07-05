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Формула-1 — Гран-при Великобритании 2025— результаты третьей тренировки

Леклер — лучший в 3-й практике ГП Великобритании Ф-1, Бортолето сломал подвеску
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В субботу, 5 июля, в Сильверстоуне завершилась последняя практика 12-го этапа Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Великобритании. Лучшее время показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, второй результат у Оскара Пиастри из «Макларена». Третий — Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

За минуту до конца сессии пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето развернулся, вылетев с трассы, и сломал переднюю подвеску, вызвав красные флаги.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 3
05 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:25.498
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.068
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.087

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:25.498.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.068.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.087.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.
5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.606.
6. Оливер Берман («Хаас») +0.614.
7. Александер Албон («Уильямс») +0.621.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.627.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.631.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.758.
11. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.834.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.834.
13. Эстебан Окон («Хаас») +0.879.
14. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.924.
15. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.001.
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.003.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.396.
18. Франко Колапинто («Альпин») +2.099.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2.102.
20. Пьер Гасли («Альпин») +2.380.

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