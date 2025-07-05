Пилот «Хааса» Берман разбил болид при въезде на пит-лейн в практике ГП Великобритании

20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», разбил болид при въезде на пит-лейн в концовке третьей практики Гран-при Великобритании.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Оливер возвращался в боксы после того, как за минуту до конца сессии пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето вызвал красные флаги после своего разворота и сломанной подвески. Оливер потерял болид при торможении, врезавшись в ограждение. По радио он пожаловался на свои тормоза.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:25.498.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.068.

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.087.

4. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.

5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.606.

6. Оливер Берман («Хаас») +0.614.

7. Александер Албон («Уильямс») +0.621.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.627.

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.631.

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.758.