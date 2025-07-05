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Пилот «Хааса» Берман разбил болид при въезде на пит-лейн в практике ГП Великобритании

Пилот «Хааса» Берман разбил болид при въезде на пит-лейн в практике ГП Великобритании
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20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», разбил болид при въезде на пит-лейн в концовке третьей практики Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 3
05 июля 2025, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:25.498
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.068
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.087

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Оливер возвращался в боксы после того, как за минуту до конца сессии пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето вызвал красные флаги после своего разворота и сломанной подвески. Оливер потерял болид при торможении, врезавшись в ограждение. По радио он пожаловался на свои тормоза.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья практика

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:25.498.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.068.
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.087.
4. Ландо Норрис («Макларен») +0.108.
5. Юки Цунода («Ред Булл») +0.606.
6. Оливер Берман («Хаас») +0.614.
7. Александер Албон («Уильямс») +0.621.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.627.
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.631.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.758.

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