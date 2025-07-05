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Берман может быть оштрафован на 10 позиций после практики ГП Великобритании

Берман может быть оштрафован на 10 позиций после практики ГП Великобритании
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Пилот «Хааса» британец Оливер Берман может получить штраф после третьей практики Гран-при Великобритании, состоявшейся сегодня, 5 июля, в Сильверстоуне.

Напомним, Берман возвращался в боксы в тот момент, когда бразилец Габриэл Бортолето из «Кик-Заубера» развернулся и спровоцировал появление красного флага. Британец потерял болид при торможении, врезавшись в ограждение.

Теперь в отношении гонщика «Хааса» ведётся за расследование за нарушение правил под красным флагом, неснижение скорости, что может привести к потере десяти позиций на стартовой решётке.

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