Шварцман на болиде IndyCar повторил вирусный танец индонезийских лодочников

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в американской серии IndyCar, повторил вирусный танец индонезийских лодочников на соревнованиях по гребле.

Ранее Шварцман был признан лучшим среди новичков на гонке «Инди-500», несмотря на сход в основной гонке.

Он стартовал на «Инди-500» с поул-позиции, до первых пит-стопов занимал четвёртое место, из-за медленной первой остановки откатился назад, а инцидент на третьем пит-стопе привёл к его сходу из-за повреждений машины.

Шварцман стал первым новичком, завоевавшим поул-позицию в квалификации «Инди-500», с 1983 года — до Роберта таковым был Тео Фаби на гонке 1983 года.