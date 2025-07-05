Форнароли выиграл спринт Ф-2 в Великобритании, Монтойя — 2-й, Станек — 3-й
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В субботу, 5 июля, в Сильверстоуне, Великобритания, завершилась спринтерская гонка восьмого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал Себастьян Монтойя («Према»). Третий — Роман Станек из «Инвикты».
Формула-2 2025. Этап 8, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Спринт (21 круг)
05 июля 2025, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
36:53.118
2
Себастьян Монтойя
Prema Racing
+1.404
3
Роман Станек
Invicta Virtuosi Racing
+9.395
Формула-2. Великобритания. Спринт.
1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 21 круг.
2. Себастьян Монтойя («Према») +1.4.
3. Роман Станек («Инвикта») +9.3.
4. Куш Майни («ДАМС») +11.1.
5. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +11.8.
6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +11.8.
7. Люк Браунинг («Хайтек») +12.8.
8. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +13.5.
9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +14.8.
10. Арвид Линдблад («Кампос») +14.9.
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