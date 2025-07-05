Форнароли выиграл спринт Ф-2 в Великобритании, Монтойя — 2-й, Станек — 3-й

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В субботу, 5 июля, в Сильверстоуне, Великобритания, завершилась спринтерская гонка восьмого этапа Формулы-2 в сезоне 2025 года. Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал Себастьян Монтойя («Према»). Третий — Роман Станек из «Инвикты».

Формула-2. Великобритания. Спринт.

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 21 круг.

2. Себастьян Монтойя («Према») +1.4.

3. Роман Станек («Инвикта») +9.3.

4. Куш Майни («ДАМС») +11.1.

5. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +11.8.

6. Джек Кроуфорд («ДАМС») +11.8.

7. Люк Браунинг («Хайтек») +12.8.

8. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +13.5.

9. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +14.8.

10. Арвид Линдблад («Кампос») +14.9.