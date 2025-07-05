Пилот «Хааса» Берман потеряет 10 позиций на старте гонки Формулы-1 в Великобритании

20-летний британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман, представляющий команду «Хаас», потеряет 10 позиций на старте основной гонки Гран-при Великобритании и получит четыре штрафных балла в лицензию из-за аварии в концовке третьей практики, постановили стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Стюарды поговорили с пилотом болида №87 (Оливером Берманом), представителем команды, и изучили данные.

Гонка была прервана красным флагом в 12:33.57 по местному времени. Болид № 87 сбавил скорость перед красным флагом, а когда он приближался к повороту № 15, значительно ускорился до гоночного темпа и въехал на пит-лейн на скорости 260 км/ч. Он потерял управление автомобилем на въезде в пит-лейн и врезался в ограждение.

Статья 37.6(a) Спортивного регламента Формулы-1 и статья 2.5.4.1(b) Приложения H к Международному спортивному кодексу требуют, чтобы при появлении красного флага «все автомобили должны немедленно снизить скорость и медленно возвращаться на пит-лейн».

Нет никаких сомнений в том, что пилот не стал медленно возвращаться на пит-лейн, когда он ускорился, чтобы имитировать въезд на пит-лейн в гоночных условиях. На самом деле, мы проанализировали предыдущий заезд на круг в обычных гоночных условиях и обнаружили, что на этом круге он был быстрее под красным флагом.

В завершение всего он потерял контроль над машиной и на большой скорости врезался в ограждение. Пилот сообщил нам, что он неправильно оценил тот факт, что его тормоза не были прогреты, поскольку круг был пройден медленно из-за красного флага. Хотя это могло стать причиной аварии, мы не рассматривали это как смягчающий фактор. Соответственно, мы оштрафовали его в соответствии с правилами применения штрафных санкций на 10 позиций ниже стартовой сетки с четырьмя штрафными баллами в лицензию», — гласит заявление стаюрдов.