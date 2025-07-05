Хорнер: «Мерседесу» будет стыдно, если мы опередим их в 2026 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о перспективах команды в 2026 году.

«Мы понимаем, какое давление будет в следующем году, когда мы выйдем на рынок в качестве нового производителя силовых установок. Это огромная задача. Но у нас очень способная группа людей. Мы вложили значительные средства. У нас отличная культура в команде. Кто знает?

Ожидать, что мы опередим «Мерседес» в следующем году… «Мерседесу» будет стыдно, если мы это сделаем. Или любому другому производителю. Но я думаю, что мы будем в конкурентоспособном положении, возможно, даже в том, на котором мы находимся сегодня. Нам есть за что бороться», — приводит слова Хорнера Motorsport.