Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: «Мерседесу» будет стыдно, если мы опередим их в 2026 году

Хорнер: «Мерседесу» будет стыдно, если мы опередим их в 2026 году
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о перспективах команды в 2026 году.

«Мы понимаем, какое давление будет в следующем году, когда мы выйдем на рынок в качестве нового производителя силовых установок. Это огромная задача. Но у нас очень способная группа людей. Мы вложили значительные средства. У нас отличная культура в команде. Кто знает?

Ожидать, что мы опередим «Мерседес» в следующем году… «Мерседесу» будет стыдно, если мы это сделаем. Или любому другому производителю. Но я думаю, что мы будем в конкурентоспособном положении, возможно, даже в том, на котором мы находимся сегодня. Нам есть за что бороться», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Материалы по теме
Что, Ферстаппен правда переходит в «Мерседес»?! Это уже точно не глупые сплетни
Что, Ферстаппен правда переходит в «Мерседес»?! Это уже точно не глупые сплетни
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android