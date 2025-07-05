Квалификация Гран-при Великобритании остановлена из-за аварии Колапинто

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании.

Колапинто развернуло в последнем повороте, после чего он вылетел в гравийную ловушку и коснулся стены. Машина аргентинца получила повреждения, и он не смог добраться до боксов, остановившись на трассе. Сессия была остановлена красным флагом.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Великобритании.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 216 очков. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 201 балл. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 155 очков.