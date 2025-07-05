Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Великобритании

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал свою аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании.

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«Я просто потерял машину на выходе из поворота. Непростой день для нас. Мне пока не удаётся найти пределы, мне приходится атаковать уже в первом сегменте. В итоге я допустил ошибку и прошу за неё прощения. Попасть во второй сегмент было реально», — сказал Колапинто в эфире Sky Sports.

Колапинто развернуло в последнем повороте, после чего он вылетел в гравийную ловушку и коснулся стены. Машина аргентинца получила вореждения и он не смог добраться до боксов, оставновившись на трассе. Сессия была остановлена красным флагом.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 216 очков. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 201 балл. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 155 очков.