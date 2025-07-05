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Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Великобритании

Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Великобритании
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Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал свою аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Великобритании.

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Идёт

«Я просто потерял машину на выходе из поворота. Непростой день для нас. Мне пока не удаётся найти пределы, мне приходится атаковать уже в первом сегменте. В итоге я допустил ошибку и прошу за неё прощения. Попасть во второй сегмент было реально», — сказал Колапинто в эфире Sky Sports.

Колапинто развернуло в последнем повороте, после чего он вылетел в гравийную ловушку и коснулся стены. Машина аргентинца получила вореждения и он не смог добраться до боксов, оставновившись на трассе. Сессия была остановлена красным флагом.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 216 очков. На второй позиции располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 201 балл. Тройку сильнейших замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 155 очков.

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