Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Пиастри — 2-й, Хэмилтон — 5-й

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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Великобритании. Вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим — его напарник Ландо Норрис. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:24.892

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.103

3. Ландо Норрис («Макларен») +0.118

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.137

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.203

6. Шарль Леклер («Феррари») +0.229

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.482

8. Оливер Берман («Хаас») +0.579

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.729

10. Пьер Гасли («Альпин») +0.893

После второго сегмента выбыли:

11. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:25.746

12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:25.826

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:25.864

14. Александр Албон («Уильямс») — 1:25.889

15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:25.950

После первого сегмента выбыли:

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:26.440

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:26.446

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:26.504

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:26.574

20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:27.060