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Норрис: за выход в тройку лидеров ожидается большое сражение

Норрис: за выход в тройку лидеров ожидается большое сражение
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял третье место.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118

«Хорошая квалификация. Я не расстроен из-за третьего места, хотя, конечно, хотел бы быть на первом. Макс отлично справился, а мы оказались недостаточно быстры, но будет интересно. Выступать в квалификации на этой трассе всегда приятно, так что это был хороший день. Разрывы минимальны, я допускал помарки, а пара сотых здесь или там решала, выиграешь ты сегодня или потерпишь поражение.

Думаю, завтра будет весело. Тройку лидеров ждёт большое сражение, возможно, в него включатся Льюис, Шарль и Джордж. Воскресенье будет интересным. С нетерпением жду его», — сказал Норрис в интервью после квалификации.

Наапомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.

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