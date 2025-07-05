Оскар Пиастри раскрыл, что он сделал не так на финальном круге в квалификации
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял второе место.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118
«Я был доволен первым кругом — он получился отличным. Пытался понять, как проехать ещё быстрее, и не смог. Последний круг получился грязноватым, я потерял время, а борьба в этот уикенд крайне плотная. В паре поворотов я действовал слишком осторожно и пытался отыграть время на выходе, но это не сработало. Гонка будет интересной, у нас, Макса и гонщиков «Феррари» схожий темп, а потом и Джордж оказался в группе лидеров», — сказал Пиастри в интервью после квалификации.
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
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