Оскар Пиастри раскрыл, что он сделал не так на финальном круге в квалификации

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял второе место.

«Я был доволен первым кругом — он получился отличным. Пытался понять, как проехать ещё быстрее, и не смог. Последний круг получился грязноватым, я потерял время, а борьба в этот уикенд крайне плотная. В паре поворотов я действовал слишком осторожно и пытался отыграть время на выходе, но это не сработало. Гонка будет интересной, у нас, Макса и гонщиков «Феррари» схожий темп, а потом и Джордж оказался в группе лидеров», — сказал Пиастри в интервью после квалификации.

Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.