Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании.

«Из-за ветра было непросто. От сегмента к сегменту он немного смещался, а эти машины крайне чувствительны к ветру. Последний круг получился классным. Это настоящая трасса, на которой ты должен атаковать, а это всегда приятно. Мы довольно быстры на прямых, посмотрим, что принесёт нам завтрашний день, будет ли дождь. Разумеется, я доволен сегодняшним результатом и с нетерпением жду завтрашней гонки. Будет ли у нас темп их сдержать? Сказать трудно, но мы попытаемся», — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации.

Наапомним, вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.