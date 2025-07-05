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Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании

Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118

«Из-за ветра было непросто. От сегмента к сегменту он немного смещался, а эти машины крайне чувствительны к ветру. Последний круг получился классным. Это настоящая трасса, на которой ты должен атаковать, а это всегда приятно. Мы довольно быстры на прямых, посмотрим, что принесёт нам завтрашний день, будет ли дождь. Разумеется, я доволен сегодняшним результатом и с нетерпением жду завтрашней гонки. Будет ли у нас темп их сдержать? Сказать трудно, но мы попытаемся», — сказал Ферстаппен в интервью после квалификации.

Наапомним, вторым по итогам квалификации стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, третьим стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

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