Моуринью вручил Ферстаппену награду за победу в квалификации в Великобритании

62-летний португальский футбольный тренер Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий «Фенербахче», вручил награду победителю квалификации Гран-при Великобритании — четырёхкратному и действующему чемпиону мира, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, поул-позицию по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:24.892
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.103
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.118
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.137
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.203
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.229
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.482
8. Оливер Берман («Хаас») +0.579
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.729
10. Пьер Гасли («Альпин») +0.893
После второго сегмента выбыли:
11. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:25.746
12. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:25.826
13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 1:25.864
14. Александр Албон («Уильямс») — 1:25.889
15. Эстебан Окон («Хаас») — 1:25.950
После первого сегмента выбыли:
16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:26.440
17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:26.446
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:26.504
19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:26.574
20. Франко Колапинто («Альпин») — 1:27.060