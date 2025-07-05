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Хэмилтон считает, что мог претендовать на первый ряд на Гран-при Великобритании

Хэмилтон считает, что мог претендовать на первый ряд на Гран-при Великобритании
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Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял пятое место.

«Это была хорошая квалификация, мы проделали хорошую работу на этих выходных. Определённо чувствую себя более комфортно с настройками и балансом автомобиля. До последнего поворота, думаю, я был близок ко второму месту на стартовой решётке, но у меня возникла небольшая недостаточная поворачиваемость, и в итоге я потерял десятую с небольшим.

В третьем сегменте «Ред Булл» всегда появляются из ниоткуда и они всегда быстры, так что ничего удивительного.

В первом сегменте у нас был только один круг по топливу, пусть и оставалось время. Это был большой, большой риск, который не был хорошо реализован, но далее мы выступили лучше… Думаю, будет сложно победить «Макларен» и «Ред Булл», но когда есть желание, то путь найдётся. Завтра я выложусь по полной. Мы немного отстаём от того места, где я хочу быть, но с погодой и этой потрясающей публикой возможно всё», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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