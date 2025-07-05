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«Могу винить только себя». Леклер — о шестом месте в квалификации Гран-при Великобритании

«Могу винить только себя». Леклер — о шестом месте в квалификации Гран-при Великобритании
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял шестое место.

«Я был недостаточно хорош. К сожалению, в этой квалификации вышло так, что я оказался здесь, — если говорить о том, как могло бы быть. Но в конце концов, если я не покажу максимум, не пройду повороты лучшим образом, то буду шестым, вместо того чтобы оказаться на первом ряду.

Поэтому могу винить только себя. Я разочарован только потому, что квалификация раньше была одной из моих сильных сторон. Сейчас чувствую, что в гонках у меня всё хорошо, а в квалификациях мне чего-то не хватает.

У нас есть некоторые проблемы с машиной, которые мы пытаемся исправить, но это не оправдание. Меня ждёт старт с шестого места, так что сложно будет найти чистый воздух. Но я сделаю всё, что в моих силах», — приводит слова Леклера Sky Sports.

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