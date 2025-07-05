Колапинто заявил, что не беспокоится из-за слухов о своей замене

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал свою аварию в квалификации Гран-при Великобритании и высказался о слухах о своей замене.

«Я не слишком беспокоюсь. Конечно, всегда есть разные слухи. Мне просто нужно продолжать работать и стараться помочь команде улучшить машину. Сегодняшний день не был идеальным. Думаю, мы сделали несколько хороших шагов вперёд, но, конечно, это не то, чего мы хотели», — приводит слова Колапинто Motorsport.

Колапинто развернуло в последнем повороте, после чего он вылетел в гравийную ловушку и коснулся стены. Машина аргентинца получила повреждения, и он не смог добраться до боксов, остановившись на трассе. Сессия была остановлена красным флагом.