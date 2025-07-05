Предварительная стартовая решётка Гран-при Великобритании Формулы-1

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Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку Гран-при Великобритании Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Сильверстоуне должна стартовать в 17:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации произошло одно изменение — Андреа Кими Антонелли потеряет три позиции на старте из-за аварии с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Австрии.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Оливер Берман («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Пьер Гасли («Альпин»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

11. Карлос Сайнс («Уильямс»)

12. Юки Цунода («Ред Булл»)

13. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

14. Александр Албон («Уильямс»)

15. Эстебан Окон («Хаас»)

16. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

17. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

20. Франко Колапинто («Альпин»).