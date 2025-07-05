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Ферстаппен рассказал, как Антонелли помог ему завоевать поул-позишен

Ферстаппен рассказал, как Антонелли помог ему завоевать поул-позишен
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что завоевал поул-позишен на Гран-при Великобритании Формулы-1 в том числе благодаря небольшой помощи со стороны итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Речь идёт о слипстриме, созданном Антонелли на финальном быстром круге Ферстаппена.

«Он немного помог мне на моём круге — за это я сказал ему спасибо. Кими раздал мне небольшой слипстрим. Скоро поедим вместе пасту», — заявил Ферстаппен в интервью Sky Sports сразу после того, как он поблагодарил Антонелли в миксте.

Вместе с Ферстаппеном с первого ряда будет стартовать пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

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