Ферстаппен рассказал, как Антонелли помог ему завоевать поул-позишен

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что завоевал поул-позишен на Гран-при Великобритании Формулы-1 в том числе благодаря небольшой помощи со стороны итальянского пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Речь идёт о слипстриме, созданном Антонелли на финальном быстром круге Ферстаппена.

«Он немного помог мне на моём круге — за это я сказал ему спасибо. Кими раздал мне небольшой слипстрим. Скоро поедим вместе пасту», — заявил Ферстаппен в интервью Sky Sports сразу после того, как он поблагодарил Антонелли в миксте.

Вместе с Ферстаппеном с первого ряда будет стартовать пилот «Макларена» Оскар Пиастри.