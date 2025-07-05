Расселл: если бы мне предложили четвёртое место утром, я бы согласился

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на четвёртой позиции.

«Я очень доволен четвёртым местом сегодня, так как мы все выходные отставали от темпа лидеров. Я бы определённо согласился быть четвёртым, если бы мне это предложили в начале дня. У нас был только один новый комплект мягких шин для третьего сегмента, так что нам пришлось провести один круг на изношенных шинах. Я думал, что приложил солидные усилия, и хотя немного расстраивает то, что мы отстаём от поула всего на одну десятую и на несколько сотых — от первого ряда, мы дали себе хороший шанс побороться за подиум в воскресенье.

Прогноз на завтра неоднозначный, что может предоставить нам некоторые возможности. Мы знаем, насколько переменчивой может быть здесь погода. Также, вероятно, будет прохладнее и пасмурнее, чем в пятницу, поэтому, надеюсь, наш темп на длинной дистанции будет сильнее, чем мы показали во второй тренировке. Как бы то ни было, я готов выложиться на домашней гонке и устроить шоу перед этой невероятной британской публикой», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.