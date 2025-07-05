Ферстаппен признался, что сменил подход под конец решающего круга квалификации

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, завоевавший поул-позишен в квалификации Гран-при Великобритании, признался в разговоре по радио с руководителем команды Кристианом Хорнером и своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, что отказался от чрезмерного риска в конце финального круга. В том числе поэтому третий сектор нидерландца не стал ни быстрейшим среди всех, ни даже лучше, чем на предыдущей попытке самого Ферстаппена.

Кристиан Хорнер. «Фиолетовый, фиолетовый, белый».

Макс Ферстаппен. «Да. Хочешь кое-что знать? Я видел, какой большой у меня запас, видел отрыв. Я подумал, что проеду последний сектор поспокойнее».

Джанпьеро Ламбьязе. «Лучше, чем фиолетовый, фиолетовый, остановка».

Макс Ферстаппен. «Да, мы все знаем про это, хе-хе».