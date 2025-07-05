Ферстаппен сравнялся с Феттелем по количеству поулов за «Ред Булл»

Четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен сравнялся с Себастьяном Феттелем по количеству поул-позиций в составе команды «Ред Булл».

Поукл Ферстаппена на гран-при Великобритании стал для нидерландского гонщика 44-м в карьере и 44-м в составе команды.

На счету Феттеля 57 поул-позиций, из которых 44 он завоевал в составе «Ред Булл», одну — в «Торо Россо», и ещё 12 — в составе «Феррари».

Напомним, компанию Ферстаппену на первом ряду в воскресной гонке составит пилот «Макларена», лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

Гонка Гран-при Великобритании состоится 6 июля. Начало намечено на 17:00 мск.