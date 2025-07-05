Бриаторе спрашивал у Вольфа, свободен ли Боттас

Руководитель «Месредеса» Тото Вольф сообщил, что исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе связывался с ним по поводу того, свободен ли Валттери Боттас.

«Да, Бриаторе уже несколько раз звонил мне по поводу Боттаса. Я встречался с ним сегодня, и по поводу Валттери в том числе. Похоже, что интерес к Боттасу возрос.

Я всегда говорил, что никогда не буду блокировать возвращение Боттаса. Он заслуживает того, чтобы быть в гоночной машине, он так хорошо справляется со своей работой. Если его возьмёт другая команда, то мы отпустим его, но со слезами на глазах.

В конце концов, я даю ему советы как друг, но он сам принимает решение, куда идти, а я остаюсь в тени», — приводит слова Вольфа GPBlog.