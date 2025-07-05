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«Глупая, тупая ошибка». Берман — о своём штрафе на Гран-при Великобритании

«Глупая, тупая ошибка». Берман — о своём штрафе на Гран-при Великобритании
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Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал ошибку в третьей тренировке Гран-при Великобритании, из-за которой он был оштрафован на 10 позиций на старте гонки.

«Мы проезжали очень медленный круг под красным флагом, а затем заехали на пит-стоп с очень холодными шинами и тормозами, я не особо это учёл. Так что да, просто глупая, тупая ошибка, потому что, когда я нажал на тормоза, они были холодными, как и шины, и я потерял контроль. Так глупо, и я действительно ругаю себя.

Я бы хотел вернуться назад и изменить ситуацию, но мы не можем этого сделать, поэтому давайте извлечём из этого урок, и, надеюсь, у нас будет хорошая гонка. Я всё ещё зол на себя. Но мы смогли показать, что сегодня у нас быстрая машина в квалификации, чего не было в последнее время. Так что я действительно горжусь командой.

Если у нас есть машина, которая занимает восьмое место в квалификации, это значит, что у нас очень быстрый болид. Надеюсь, так оно и останется, и завтра у нас будет хорошая машина в гонке», — приводит слова Бермана Motorsport.

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