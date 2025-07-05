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Леклер рассказал, что у «Феррари» есть проблема, которую он отказывается раскрывать

Леклер рассказал, что у «Феррари» есть проблема, которую он отказывается раскрывать
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что у команды есть проблема с темпом на одном круге.

«Проблемы, которые у нас есть, очень специфичны. Это не проблема баланса, это не проблема с держаком. Я не хочу вдаваться в подробности, но это просто что-то очень странное, нам приходится сражаться с машиной. А когда мы атакуем, ситуация становится сложнее. Я надеюсь, что мы сможем это решить. Но, хорошо, что завтра мы знаем, что такого не повторится. У нас точно не будет никаких проблем такого рода.

У нас были хорошие квалификации, но не отличные, и, опять же, это было моей сильной стороной, поэтому я не доволен уровнем, который демонстрирую. В квалификации у нас, конечно, есть проблемы. Особенно сегодня, начиная со второго сегмента, у нас были проблемы с машиной. Но это не оправдание, я должен выступать лучше», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

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