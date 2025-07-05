Албон объяснил ошибки «Уильямса», приведшие к неудачной квалификации

Пилот «Уильямса» Алекс Албон высказался об итогах квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на 14-й позиции.

«Думаю, нам нужно изучить подход внутри команды. Мы поставили комплект шин, когда Колапинто попал в аварию, а затем поехали на трассу, когда было понятно, что будет красный флаг. Фактически мы потеряли на этом комплект шин в квалификации. В итоге мы начали второй сегмент на использованном комплекте. До этого мы выглядели хорошо, в итоге первая попытка во втором сегменте получилась достаточно хорошей, пусть я и проехал её на использованных шинах.

После этого мы отправились на вторую попытку и постарались выехать впереди всех. Но проехали вторую попытку в Q2 на последнем свежем комплекте, который даже близко не был готов к быстрому кругу. Второй сегмент был испорчен. Нам нужно продумать и проанализировать наши действия. Обычно мы в квалификации стараемся пораньше выехать на трассу, но сегодня мы перестарались. Нужно понять, почему нам нравится выезжать настолько рано», — приводит слова Албона пресс-служба команды.