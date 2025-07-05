Антонелли: в гонке будет непросто прорваться вперёд

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на седьмой позиции.

«Битва получилась очень плотной. У меня были небольшие трудности с машиной на высоких скоростях, машине не хватало стабильности, из-за чего у меня не было чувства уверенности в ходе сессии. Было сложно, но завтра, учитывая штраф, мы постараемся как-то отыграть позиции.

Надеюсь, у нас будет неплохой гоночный темп. Но нам не будет просто, поскольку результаты очень плотные. Если мы сможем хорошо стартовать и будем действовать с умом, то у нас будет шанс прорваться вперёд», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.