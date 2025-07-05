Антонелли: в гонке будет непросто прорваться вперёд
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на седьмой позиции.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118
«Битва получилась очень плотной. У меня были небольшие трудности с машиной на высоких скоростях, машине не хватало стабильности, из-за чего у меня не было чувства уверенности в ходе сессии. Было сложно, но завтра, учитывая штраф, мы постараемся как-то отыграть позиции.
Надеюсь, у нас будет неплохой гоночный темп. Но нам не будет просто, поскольку результаты очень плотные. Если мы сможем хорошо стартовать и будем действовать с умом, то у нас будет шанс прорваться вперёд», — приводит слова Антонелли официальный сайт Формулы-1.
Комментарии
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