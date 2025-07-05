Сайнс: начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании, в котором он занял 11-е место.
«На протяжении всего уикенда мы показывали темп на уровне середины пелотона, от 9-й до 14-й позиции. Конечно, когда дело доходит до второго сегмента и борьбы друг с другом, неизвестно, как мы в итоге выступим. По моим ощущениям мой круг был чистым. Большую часть уикенда мы экспериментировали с настройками и пытались решить проблемы с надёжностью. Думаю, мы подошли к квалификации не с лучшей базой.
Но я проехал сильный круг. Думаю, мы сейчас на той стадии сезона, когда даже на трассе, где мы должны быть конкурентоспособны, другие добились слишком существенного прогресса. Думаю, мы начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп», — приводит слова Сайнса официальный сайт команды.
- 5 июля 2025
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