Сайнс: начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании, в котором он занял 11-е место.

«На протяжении всего уикенда мы показывали темп на уровне середины пелотона, от 9-й до 14-й позиции. Конечно, когда дело доходит до второго сегмента и борьбы друг с другом, неизвестно, как мы в итоге выступим. По моим ощущениям мой круг был чистым. Большую часть уикенда мы экспериментировали с настройками и пытались решить проблемы с надёжностью. Думаю, мы подошли к квалификации не с лучшей базой.

Но я проехал сильный круг. Думаю, мы сейчас на той стадии сезона, когда даже на трассе, где мы должны быть конкурентоспособны, другие добились слишком существенного прогресса. Думаю, мы начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп», — приводит слова Сайнса официальный сайт команды.