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Сайнс: начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп

Сайнс: начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп
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Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании, в котором он занял 11-е место.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118

«На протяжении всего уикенда мы показывали темп на уровне середины пелотона, от 9-й до 14-й позиции. Конечно, когда дело доходит до второго сегмента и борьбы друг с другом, неизвестно, как мы в итоге выступим. По моим ощущениям мой круг был чистым. Большую часть уикенда мы экспериментировали с настройками и пытались решить проблемы с надёжностью. Думаю, мы подошли к квалификации не с лучшей базой.

Но я проехал сильный круг. Думаю, мы сейчас на той стадии сезона, когда даже на трассе, где мы должны быть конкурентоспособны, другие добились слишком существенного прогресса. Думаю, мы начинаем испытывать необходимость в том, чтобы улучшить наш темп», — приводит слова Сайнса официальный сайт команды.

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