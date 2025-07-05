«Он — лучший». Алонсо высказался о Ферстаппене

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о четырёхкратном чемпионе мира, пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Он — лучший. С машиной, похожей на другие, вы знаете, что он будет на поуле. Он не побеждал здесь так много раз, как Хэмилтон, но я думаю, что он лучший, и он сегодня снова это доказал», — сказал Фернандо Алонсо в интервью после квалификации.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Карлос Сайнс («Уильямс»)

10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

11. Юки Цунода («Ред Булл»)

12. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)

13. Александр Албон («Уильямс»)

14. Эстебан Окон («Хаас»)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

18. Оливер Берман («Хаас»)

19. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

20. Франко Колапинто («Альпин»).