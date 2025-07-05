Лоусон призвал «Рейсинг Буллз» найти нестандартную тактику на гонку

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на 16-й позиции.

«Я думаю, нам придется это сделать, придётся изменить стратегический подход. Нам нужно следить за шинами, но мы должны попытаться прорваться, потому что мы далеко позади. Реализовать стандартную стратегию будет довольно сложно, поэтому нам нужно будет что-то предпринять или разработать немного другую стратегию, чтобы что-то сработало.

Шины оказались очень чувствительными, температура упала. Я не сделал ничего, просто у меня не было сцепления с дорогой, я везде скользил. В эти выходные наша скорость была намного выше, так что потеря одной десятой в повороте «Стоу» не должна была стать решающим фактором, но, к сожалению, именно это и произошло», — приводит слова Лоусона RacingNews365.