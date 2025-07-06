Хаджар: мы быстро достигли предела возможностей болида

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о результате квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на 13-й позиции.

«Квалификация разочаровала. Весь уикенд наша машина была быстра, мы хорошо начали сессию, однако затем мы довольно рано достигли предела возможностей болида. В это время остальным командам удалось прибавить. Я же так и не сумел улучшить время на круге.

У нас есть некоторые проблемы со скоростью на одном круге, но посмотрим, что получится завтра. На длинной серии тоже будет непросто, но, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы побороться за очки», — приводит слова Исака Хаджара пресс-служба команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.