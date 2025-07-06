Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаджар: мы быстро достигли предела возможностей болида

Хаджар: мы быстро достигли предела возможностей болида
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о результате квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на 13-й позиции.

«Квалификация разочаровала. Весь уикенд наша машина была быстра, мы хорошо начали сессию, однако затем мы довольно рано достигли предела возможностей болида. В это время остальным командам удалось прибавить. Я же так и не сумел улучшить время на круге.

У нас есть некоторые проблемы со скоростью на одном круге, но посмотрим, что получится завтра. На длинной серии тоже будет непросто, но, конечно, мы сделаем всё возможное, чтобы побороться за очки», — приводит слова Исака Хаджара пресс-служба команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
В квалификации Ф-1 ошиблись почти все лидеры! И поул вдруг вырвал Ферстаппен
В квалификации Ф-1 ошиблись почти все лидеры! И поул вдруг вырвал Ферстаппен
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android