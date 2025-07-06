Алонсо: новинки «Астон Мартин» стали шагом в верном направлении

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о результате квалификации Гран-при Великобритании, которую он закончил на седьмой позиции.

«Я доволен сегодняшним днём и выходом в финал квалификации. Третья тренировка получилась довольно непростой для нас, так что мы не были уверены в настройках машины перед стартом квалификации. Мы в этот уикенд тестируем новинки, и, видимо, они стали шагом в верном направлении. Я доволен тем, что стартую седьмым в гонке.

Посмотрим, что получится у нас завтра. Нужно следить за погодными условиями, я бы хотел, чтобы пошёл дождь. Рядом со мной стартуют несколько быстрых машин, а впереди длинная гонка. Посмотрим, получится ли у нас заработать несколько очков», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.