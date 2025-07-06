«Макс перестал впечатлять меня. Он способен на всё». Стелла — о поуле Ферстаппена

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла отреагировал на поул четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из команды «Ред Булл» в квалификации Гран-при Великобритании.
«Макс Ферстаппен перестал производить на меня впечатление, потому что это Макс, он способен на всё. Он может сделать всё что угодно. Я думаю, что вчера он проехал великолепный круг в последней попытке в третьем сегменте, разрыв между поулом и вторым местом больше, чем между вторым и пятым. Спасибо Максу за отличную работу.
Но в остальном у нас всё очень хорошо. Как вы сказали, мы ожидали, что «Феррари» будет довольно сильной командой. Я думаю, Джордж проделал хорошую работу, участвуя в этой борьбе [за поул]. И всё это выглядит как действительно хорошая подготовка к очень интересной гонке. Так что определённо это нельзя будет пропускать», — приводит слова Стеллы издание Racingnews365.
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