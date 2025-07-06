«Раздражает». Цунода — о технической проблеме во 2-м сегменте квалификации в Сильверстоуне

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», заявил, что прошёл бы в третий сегмент, если бы не техническая проблема во второй части квалификации.
«Честно говоря, на моём болиде пропала мощность. Я был готов начинать быструю попытку и был в последнем повороте, но скорости, которую я обычно развиваю, не было. Затем была пара ускорений с помощью батареи, но это не сработало. Учитывая это, круг всё равно был довольно хорош. И, учитывая, насколько было плотно, я думаю, что, скорее всего, прошёл бы в третий сегмент. Так что это действительно раздражает. Третий сегмент был близко.
Серия гонок без финиша в очках? Я знаю, что лучше всего делать перед гонкой. Так что по-прежнему настроен оптимистично. Но я не думаю, что вы ещё не видели полной картины. Есть пара деталей, которые можно заметить. Я знаю, что в предстоящих гонках от машины тоже можно ждать результата, так что давайте посмотрим», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.
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