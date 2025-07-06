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«Мы давно не привозили обновления». Расселл — о 4-м месте в квалификации ГП Великобритании

«Мы давно не привозили обновления». Расселл — о 4-м месте в квалификации ГП Великобритании
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Великобритании.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118

«Я действительно доволен последним кругом — до этого момента мы отставали от темпа лидера на пять-восемь десятых. Мы немного ломали голову, потому что думали, что при более прохладных условиях все пойдёт нам на пользу. Но эффект от этого пришёл только на последнем круге третьего квартала. Всегда приятно, когда твой лучший круг за уикенд оказывается последним.

Суббота, вероятно, в целом была менее конкурентоспособной, чем мы ожидали. Я думаю, что такие команды, как «Феррари», оказались близки в этот уикенд, что стало для нас некоторым сюрпризом. Я знаю, что «Макларен» привёз несколько небольших улучшений. На самом деле мы ничего не привезли, но мы уже давно ничего не привозили.

Нам просто нужно попытаться понять. Это круто, но, конечно, трасса такая быстрая. Вы вкладываете так много энергии в шины, что они очень быстро и сильно нагреваются. Шины здесь работают на более высокой температуре, чем в Канаде, а в Канаде на трассе было 50 градусов. Здесь 25», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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