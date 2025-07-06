«Фактор Макса». Марко — о поуле Ферстаппена на Гран-при Великобритании

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, в которой Макс Ферстаппен завоевал поул.

«В пятницу мы знали, что будем впереди, если сможем справиться с недостаточной поворачиваемостью и добиться большей сбалансированности. Это было очевидно при попытках симулировать гоночный темп. Мы постепенно приводили машину в порядок, применяя лишь относительно незначительные корректировки.

Конечно, затем к этому добавился фактор Макса. В отличие от Австрии, обновления болида позволили добиться гораздо большего. Мы знаем, что не так-то просто настраивать эти машины, когда приходят новые элементы. Мы проделали хорошую работу и очень довольны этим. Это обеспечило нам хорошую стартовую позицию», — приводит слова Марко Sky Sports Germany.