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«Фактор Макса». Марко — о поуле Ферстаппена на Гран-при Великобритании

«Фактор Макса». Марко — о поуле Ферстаппена на Гран-при Великобритании
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании, в которой Макс Ферстаппен завоевал поул.

Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118

«В пятницу мы знали, что будем впереди, если сможем справиться с недостаточной поворачиваемостью и добиться большей сбалансированности. Это было очевидно при попытках симулировать гоночный темп. Мы постепенно приводили машину в порядок, применяя лишь относительно незначительные корректировки.

Конечно, затем к этому добавился фактор Макса. В отличие от Австрии, обновления болида позволили добиться гораздо большего. Мы знаем, что не так-то просто настраивать эти машины, когда приходят новые элементы. Мы проделали хорошую работу и очень довольны этим. Это обеспечило нам хорошую стартовую позицию», — приводит слова Марко Sky Sports Germany.

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