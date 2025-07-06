«Тото Вольф никогда меня не подводил». Расселл — о своём будущем в «Мерседесе»

Пилот Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий «Мерседес», высказался о своём истекающем в 2025 году контракте с командой.

«Я имею в виду, что у каждой команды есть два места, и это нормально, что каждый коллектив думает о том, что ждёт его в будущем. И я не принимаю это близко к сердцу, потому что с самого начала дал понять: я счастлив быть товарищем по команде с кем угодно. Поэтому, конечно, ходит много разговоров, много слухов, и все они направлены против меня. Но, с моей стороны, на самом деле это не так. Я хочу продолжить работу с «Мерседесом» в будущем.

Дело в том, что Тото никогда меня не подводил. Он всегда давал мне слово, но он также должен делать то, что правильно для его команды, в том числе и для меня. Но это также относится и к тысячам людей, которые работают в «Мерседесе». Мне не о чем беспокоиться, потому что не думаю, что я куда-то поеду. И кем бы ни был мой напарник по команде, меня это тоже не волнует. Так что я просто сосредоточен на пилотировании», — приводит слова Расселла издание Racingnes365.