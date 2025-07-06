Леклер: добираюсь до третьего сегмента квалификации — и у меня ничего не получается
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», высказался о своих квалификационных результатах после шестого результата на Гран-при Великобритании.
Формула-1 2025. Этап 12, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Квалификация
05 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:24.892
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.103
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.118
«Смотря на предыдущие Гран-при в этом сезоне, я понимаю, что на самом деле не так уж много гонок, в которые я бы вернулся, чтобы что-то изменить в машине. К сожалению, когда я смотрю на квалификации, то понимаю, что хотел бы вернуться и что-то изменить. Потому что каждый раз, когда я добираюсь до третьего сегмента, по какой-то причине у меня ничего не получается», — приводит слова Леклера издание GРblog.
Напарник Шарля Льюис Хэмилтон показал пятое время в квалификации в Сильверстоуне.
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