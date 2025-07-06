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Ферстаппен обозначил Хорнеру позицию по поводу своего будущего в «Ред Булл» — PlanetF1

Ферстаппен обозначил Хорнеру позицию по поводу своего будущего в «Ред Булл» — PlanetF1
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер и 27-летний гонщик и четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен встретились в пятницу в Сильверстоуне, чтобы обсудить будущее нидерландца.

По данным издания PlanetF1, Ферстаппен повторил Хорнеру своё желание продолжать выступать за «Ред Булл» на протяжении всей своей карьеры в Формуле-1, что позднее озвучили и СМИ.

Ферстаппен дебютировал в Формуле-1 в 2015 году, став боевым пилотом «Торо Россо». В 2014-м он был резервным и тестовым гонщиком «младших быков». После четырёх Гран-при в 2016-м был переведён в «Ред Булл» на место Даниила Квята. За это время завоевал четыре титула в личном зачёте и помог австрийцам завоевать два Кубка конструкторов.

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