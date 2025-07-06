Колапинто начнёт гонку ГП Великобритании с пит-лейна

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», начнёт гонку 12-го этапа Гран-при Великобритании с пит-лейна, о чём сообщила пресс-служба французского коллектива.
Механики обновили компоненты силовой установки под действием режима «закрытого парка» после того, как Франко разбил болид в первом сегменте квалификации.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:24.892
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.103
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.118
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.137
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.203
6. Шарль Леклер («Феррари») +0.229
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.482 — штраф в три позиции на гонку.
8. Оливер Берман («Хаас») +0.579 — штраф в 10 позиций на гонку
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.729
10. Пьер Гасли («Альпин») +0.893