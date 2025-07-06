Бойя выиграл дождевую гонку Ф-3 в Великобритании. ФИА остановила заезд на 15-м круге

В воскресенье, 6 июля, в Сильверстоуне, Великобритания, завершилась основная гонка седьмого этапа Формулы-3 в сезоне 2025 года. Победу одержал испанский гонщик «Кампоса» Мари Бойя. Вторым финишировал француз Теофиль Наэль из «Ван Амерсфорт Рейсинг». Третий — мексиканец Ноэль Леон из «Премы».

Гонка была прервана на 15-м круге красными флагами, и в ФИА решили не возобновлять её из-за дождя. Многие из лидеров предпочли стартовать на «сликах», потеряв большое количество позиций на старте. Бойя, стартовавший четвёртым, прорвался на дождевой резине в лидеры гонки.

Пилоты получат неполные очки.

Формула-3. Великобритания. Основная гонка.

1. Мари Бойя («Кампос») — 14 кругов.

2. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

3. Ноэль Леон («Према»).

4. Роман Билински («Роден»).

5. Лоренс ван Хупен («АРТ Гран-при»).

6. Кристиан Хо («ДАМС»).

7. Джеймс Уортон («АРТ Гран-при»).

8. Сантьяго Рамос («Ван Амерсфорт Рейсинг»).

9. Бруно дель Пино («МП Мотоспорт»).

10. Тасанапол Интрафувасак («Кампос»).