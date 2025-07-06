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В «Ред Булл» уверены в силе своего двигателя на 2026 год — PlanetF1

В «Ред Булл» уверены в силе своего двигателя на 2026 год — PlanetF1
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В команде Формулы-1 «Ред Булл» уверены, что отдел по разработке силовых агрегатов подготовил к 2026 году отличный двигатель, который, возможно, не будет устанавливать стандарты, но точно не будет уступать лучшей силовой установке в пелотоне, сообщило издание PlanetF1.

Напомним, при разработке двигателей 2026 года «Ред Булл» сотрудничает с «Фордом». Подразделение австрийской команды Red Bull Powertrains совместно с «Фордом», который станет стратегическим партнёром, будут разрабатывать двигатели для участия в «Королевских гонках».

Изначально в «Ред Булл» вели переговоры с «Порше» — маркой, которая должна была прийти в Ф-1 в паре с «Ауди», но с параллельными проектами. Стороны не договорились.

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