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«Хороший вариант». Ферстаппен — о возможном приходе Переса в «Кадиллак»

«Хороший вариант». Ферстаппен — о возможном приходе Переса в «Кадиллак»
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о возможном приходе мексиканского пилота Серхио Переса в «Кадиллак».

«Да, он определённо хороший вариант [для «Кадиллака»]. Чеко всегда был очень силён. Конечно, у него было несколько сложных моментов с нами, но они никогда не преобладали. Я всегда хорошо ладил с Чеко. Пока у него есть мотивация участвовать в гонках, я думаю, он очень хороший выбор, особенно для новой команды. Если вы посмотрите на его выступления в «Форс Индия» и «Рейсинг Пойт», то увидите, что он всегда набирал там хорошие очки», — приводит слова Ферстаппена издание Formule1.

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