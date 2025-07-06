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«Феррари» кажется сильнейшей командой». Стелла — о шансах на победу на ГП Великобритании

«Феррари» кажется сильнейшей командой». Стелла — о шансах на победу на ГП Великобритании
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о фаворитах Гран-при Великобритании.

«Судя по времени прохождения круга, которое «Феррари» удавалось демонстрировать в каждой отдельной сессии, они кажутся сильнейшей командой, и, вероятно, они и являются такими. В Сильверстоуне разрывы очень малы, и Макс также вышел на заключительный круг в третьем сегменте относительно позже, и здесь возможны небольшие колебания ветра, которые могут повлиять на одну десятую здесь и там, так что всё очень плотно.

Трудно сказать, какая из команд была сильнейшей, но «Феррари» пока определённо выглядела наиболее конкурентоспособной. Даже если мы посмотрим на второй сегмент, я думаю, что в то время они были на первых двух местах, так что, похоже, улучшения, которые они провели в Австрии, сработали очень хорошо, что делает Гран-при Великобритании интересным не только из-за того, насколько напряжённой стала ситуация на стартовой решётке, но я бы сказал, что это также интересно как напоминание о борьбе за Кубок конструкторов, особенно с участием «Феррари», — приводит слова Стеллы издание Autosport.

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